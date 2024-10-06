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Общество

О молодых педагогах, капремонте и строительстве школ, родительском контроле и переходе на десятилетку – в интервью с начальником управления образования администрации Пскова

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев знает о школе всё: сколько у нас учащихся, почему нет бесплатных рабочих тетрадей, где заказывать учебники, как проверять школьное питание и общаться с родительской общественностью. Обо всём этом он без утайки рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Геннадий Иойлев стал гостем программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Огромная гвардия

– Сколько у нас школ и детсадов, школьников и учителей?

– В Пскове 29 школ, 54 детских сада плюс семь учреждений дополнительного образования, начиная с художественного и заканчивая спортом. В сфере образования работает 4 400 человек – это и педагогический состав, и вспомогательный персонал. Учителей почти 1 300. Воспитателей чуть больше: 1 000 плюс медработники, психологи, логопеды, инструкторы по физической культуре в дошкольных образовательных учреждениях – всего педагогических работников в детских садах почти 1 500 человек. Что касается детей, то сферой образования охвачено порядка 40 тысяч детей различных возрастов, из них около 30 тысяч – учащиеся школ, 11 тысяч – воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Огромная гвардия!

День учителя отпраздновали в Городском культурном центре Пскова. Глава города Борис Елкин традиционно наградил педагогов и сотрудников сферы образования за их достижения. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

– Сколько в этом году пришло молодых педагогов?

– К 1 сентября – 68 молодых специалистов. Это учителя-предметники, педагоги-психологи, воспитатели, логопеды – весь спектр педагогических специальностей. Мы очень рады такому пополнению. Это ребята с горящими глазами, осознанно выбравшие профессию.

Уже два года при поддержке главы города проходят профессиональные конкурсы. В этом году впервые состоялся конкурс «Педагогический дебют» для педагогов со стажем до трёх лет. И мы увидели интерес, начинающийся профессиональный рост. В жюри всех профессиональных конкурсов, кстати, кроме педагогов обязательно присутствует родительская общественность. В День учителя состоялось награждение победителей.

– Молодые специалисты – это прямо вчерашние студенты?

– 68 человек – это как раз молодые специалисты, завершившие высшее и среднее специальное образование. А всего больше 130 человек вновь устроилось на работу в наши образовательные учреждения. Кто-то приехал из других регионов жить в Псковскую область, у кого-то завершилась профессиональная карьера в другом месте, и он пришёл к нам.

Капремонт и новая стройка

– Родительскую общественность волнует грандиозный капитальный ремонт школы № 2. Один из специалистов, имевших отношение к этому ремонту, говорил, что «1 октября все мы уходим со стройплощадки и запускаем детей». Как там обстоят дела?

– Ремонтные работы продолжаются, к подрядчику остался ряд вопросов. Мы встречались с родителями, и они предложили отложить срок сдачи. Если у подрядчика получится выполнить задачу гораздо раньше, то, соответственно, процесс переезда состоится раньше. Но на сегодняшний день конкретную дату я бы называть не стал.

– Интересно, что у нас с большими образовательными стройками. Вот школа на улице Киселёва, там сейчас муралы на стенах рисуют.

Муралы почти завершены, во многих помещениях уже есть внутренняя отделка. Практически готовы основания под уличные спортивные сооружения, площадки отдыха, дорожки. Подрядчики говорят, что завершат строительство к концу этого года. И мы будем в соответствующем порядке получать лицензию на образовательную деятельность, потом формировать коллектив. Пока нет юридического лица, мы даже человека на работу принять не можем. Педагогический коллектив появится – придут и дети. Вряд ли сразу 525 человек, но поэтапно до конца учебного года, надеюсь, этот процесс мы завершим. И уже в новый учебный год войдём с полноценными и профессиональным учительским, и детским коллективами.

Мурал на строящейся школе на улице Киселёва в Пскове. Фото: ПАИ

– То есть к 1 сентября 2025 года эта школа примет первых учеников?

– Тогда она примет уже всех. Но, может быть, весной уже какую-то часть учеников и часть педагогического коллектива наберём.

– Памятуя, как у нас наполняются новые школы, наберётся и 725.

– Сколько родителей, столько и мнений. Кто-то говорит: «Хочу, чтобы мой ребёнок учился в новых стенах». Существует и другое мнение, что всё-таки нужно идти к конкретному учителю. Некоторые считают, что срывать ребёнка посередине учебного года абсолютно неэффективно и неправильно. Поэтому я не думаю, что, к примеру, в феврале будет возможность сформировать педагогический состав и большое количество классов.

– Школа на улице Киселёва находится несколько на отшибе. Что будет с безопасностью и транспортной доступностью, с освещением? Между школой и ближайшей дорогой большая стройка.

– Глава города занимается этим вопросом, сейчас обсуждаются различные варианты, как ребёнку и родителям беспрепятственно добраться до школы. Пока окончательного решения нет.

– Сейчас вокруг каждой школы по правилам безопасности должно быть ограждение.

– Забор будет надёжный, со всеми системами безопасности и видеонаблюдения, с соответствующей охраной. Все необходимые для этого технические возможности уже существуют в проекте.

– Какой уклон предполагается у этой школы? 29-я гимназия тесно сотрудничает с МЧС, есть таможенно-правовой, гуманитарный лицеи.

– Как и во всех учреждениях, здесь будет полный набор общеобразовательных дисциплин с соответствующим дополнительным образованием. И мы рассматривали вопрос изучения основ культуры, духовно-нравственного развития.

В любом случае все решения примем вместе с коллективом и специалистами, которые придут к нам работать.

– В этой школе будут какие-то фишки, которые есть далеко не в каждой?

– Во-первых, два больших прекрасных спортивных зала, вообще развитая спортивная и досуговая инфраструктура. Актовый зал современного уровня, весьма хороший и большой, очень удобные классы, помещения. Все кабинеты будут оснащены соответствующим современным оборудованием, цифровой техникой.

– А что с душевыми и раздевалками в спортивных залах?

– Там будут большие душевые, комнаты для переодевания и тренерские помещения. Всё рассчитано на то, чтобы всем участникам образовательного процесса было комфортно. Кстати, в школах № 2 и 23, где мы делали капитальный ремонт, тоже полная инфраструктура при спортивном зале, сделаны душевые и раздевалки.

Школа № 23. Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Школы, которые будут

– Какие ещё большие стройки предстоят? На Завеличье школы переполнены, есть ещё и вторая смена.

– На Запсковье такая же проблема. И там на улице Инженерной сейчас строится школа на 1 000 мест. Завершение работ планируется к 2025 году, и есть надежда, что мы сможем благодаря этой школе разгрузить безумно перегруженные четыре больших образовательных учреждения Запсковья: это школы № 12, 20, 21 и 22. И сможем создать для детей более комфортные условия обучения, в том числе изменить сменность посещения.

– Значит, ориентируемся на 1 сентября 2026 года как на дату её открытия?

– Ориентироваться можем, но как это будет практически, очень сложно говорить с учётом ситуации в строительной отрасли.

Есть, к сожалению, проблемы, связанные с несвоевременностью выполнения работ: это основной наш бич и в части ремонта, и в части строительства. Поэтому я бы точно не утверждал, что 1 сентября 2026 года мы пойдём в новую школу.

Строительство новой школы на улице Инженерной в Пскове. Фото: ПАИ

– Ближнесрочная перспектива ясна, а среднесрочная какова?

– О средне- и долгосрочной перспективах рассуждать сложно, потому что финансирование строительных работ – это чаще всего национальные проекты. Заявки муниципалитетом подаются и реализуются, но конкретных обещаний относительно следующих объектов нет, хотя глава Пскова Борис Елкин говорил о поиске мест для строительства и на Завеличье, и на Запсковье, понимая всю проблему переполненных образовательных учреждений.

Я благодарен главе города, потому что он всё время держит руку на пульсе проблем образования. Мы постоянно обсуждаем различные проблемы, находим пути их решения, чувствуем поддержку главы в части финансирования. Поэтому грех жаловаться, нужно только спасибо сказать.

Смотрим в книгу и…

– Каждый учебный год возникает проблема: не всем детям хватает учебников. Как решается вопрос?

Практически все школы учебниками обеспечены. Да, в моменте нехватка бывает, это связано с тем, что меняется федеральный государственный образовательный стандарт, а в соответствии с этим меняются и учебники, как, например, было с учебниками истории. Плюс изношенность и большее количество учеников, чем планировалось. В сентябре сформированы и направлены дополнительные заявки на приобретение учебников, которых не хватает. Также есть практика обмена учебниками между школами и замена бумажных учебников электронными версиями.

– Кроме учебников есть куча другого учебного материала: контурные карты, атласы, рабочие тетради. Это нужно покупать самим, а цена колеблется от 300 до 2,5 тысячи рублей. Может быть, их надо переносить в электронный вид или выдавать в школе?

– На мой взгляд, рабочая тетрадь – это инструмент, который помогает ребёнку более системно усваивать знания. Методически полная рабочая тетрадь, которую ребёнок заполняет рукой, для него большое подспорье при запоминании материала.

Вопрос с нехваткой учебников в школах Пскова почти решён. Фото: ПАИ

– В книжном магазине можно купить толстую иллюстрированную книгу и за те же деньги – тоненькую тетрадь.

– Это рыночная экономика. Механизмы рынка, так сказать, регулируют всю ситуацию. Мы же видим разброс цен на учебники, когда их заказываем. Я уже не говорю об услугах строительных организаций. Так что сегодня вопрос о выдаче методических пособий не стоит, потому что нагрузка на бюджет при обеспечении учебниками и так колоссальная. Очень хорошо, что родителей освободили от необходимости приобретать учебники и созданы условия для реализации единого федерального государственного стандарта, и мы понимаем, что учебники по всем предметам для учащихся школ в стране будут одинаковыми.

Что у школьника в тарелке

– Ежегодно в родительских и школьных чатах поднимается тема школьного питания. Кому-то нравится, как кормят, кому-то – нет, одним холодную еду подают, другим – слишком горячую. Как родители могут контролировать школьное питание?

– Любой родитель в рамках родительской комиссии по контролю за качеством питания может принять участие в её работе. Надо обратиться к классному руководителю, сказать о желании поучаствовать в ближайшем контрольном мероприятии. Комиссия принимает решение, когда пойти. Это может быть как неожиданный, так и плановый контроль. Директора школ, кстати, очень заинтересованы в такой родительской поддержке.

Также контролируют качество школьного питания управление образования администрации Пскова, Роспотребнадзор. Есть единое утверждённое и согласованное меню. Питание должно быть здоровым, содержать определённое количество калорий, состоять из определённого набора продуктов, исключая вредные. Причём эти продукты должны пройти проверку на годность.

Жалоб на школьное питание в Пскове стало меньше. Фото: ПАИ

– Вообще-то основная претензия, что еда очень часто остывает.

– Этот процесс школы налаживают – прежде всего с помощью дополнительного оборудования. Например, для школ и детских садов, где обновляли кухонное оборудование, приобретено больше мармитов, чтобы дольше сохранять еду тёплой. И по статистике, в течение последнего года количество обращений граждан, связанных с тем, что питание холодное, значительно уменьшилось.

– А в целом сколько жалоб на питание?

– Обращения есть, они весьма разные, но я бы не сказал, что их очень много. Есть индивидуальные обращения. В этом году мы разрабатывали меню для детей с определёнными ограничениями здоровья, для которых годятся не все продукты и блюда. Разработали схему, по которой родитель такого ребёнка получает примерное меню и согласовывает его с лечащим врачом. Подписанное меню и ложится в основу питания конкретного ребёнка.

Сколько лет учиться?

– Как вы относитесь к общественной дискуссии по поводу перевода на десятилетнее обучение?

– Вопрос требует накопления аргументов за и против. Если говорить «за десятилетку», то есть возможность сокращать образовательную программу. С другой стороны, как ребёнку готовиться к итоговой аттестации и к последующей ступени получения образования? Ведь не секрет, что мы часть образовательной нагрузки ребёнка. Кроме занятий в школе есть и занятия в профильных дополнительных учреждениях образования, и услуги репетиторов. Уровень ЕГЭ и итоговой аттестации требует очень серьёзного багажа знаний. Также возникает вопрос возрастной психологии. Далеко не все дети даже в 11-м классе могут осознанно определить, чем же будут заниматься в последующей жизни.

Возвращение к десятилетнему школьному образованию обсуждают в России. Фото: ПАИ

Есть и нестандартные предложения. Например, «давайте десять лет будем учить в школе и год давать на самоподготовку к ЕГЭ». Кто-то пойдёт в частную школу готовиться к ЕГЭ, кто-то будет заниматься сам, кто-то – индивидуально с репетитором.

Но тогда, на мой взгляд, пропадает справедливая конкуренция и многое будет зависеть от финансовых возможностей родителей. В любом случае тут точно торопиться не надо и следует взвешенно подойти к решению вопроса.

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