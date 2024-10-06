О молодых педагогах, капремонте и строительстве школ, родительском контроле и переходе на десятилетку – в интервью с начальником управления образования администрации Пскова

16:46, 06 октября 2024, ПАИ

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев знает о школе всё: сколько у нас учащихся, почему нет бесплатных рабочих тетрадей, где заказывать учебники, как проверять школьное питание и общаться с родительской общественностью. Обо всём этом он без утайки рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Огромная гвардия

– Сколько у нас школ и детсадов, школьников и учителей?

– В Пскове 29 школ, 54 детских сада плюс семь учреждений дополнительного образования, начиная с художественного и заканчивая спортом. В сфере образования работает 4 400 человек – это и педагогический состав, и вспомогательный персонал. Учителей почти 1 300. Воспитателей чуть больше: 1 000 плюс медработники, психологи, логопеды, инструкторы по физической культуре в дошкольных образовательных учреждениях – всего педагогических работников в детских садах почти 1 500 человек. Что касается детей, то сферой образования охвачено порядка 40 тысяч детей различных возрастов, из них около 30 тысяч – учащиеся школ, 11 тысяч – воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Огромная гвардия!

– Сколько в этом году пришло молодых педагогов?

– К 1 сентября – 68 молодых специалистов. Это учителя-предметники, педагоги-психологи, воспитатели, логопеды – весь спектр педагогических специальностей. Мы очень рады такому пополнению. Это ребята с горящими глазами, осознанно выбравшие профессию.

Уже два года при поддержке главы города проходят профессиональные конкурсы. В этом году впервые состоялся конкурс «Педагогический дебют» для педагогов со стажем до трёх лет. И мы увидели интерес, начинающийся профессиональный рост. В жюри всех профессиональных конкурсов, кстати, кроме педагогов обязательно присутствует родительская общественность. В День учителя состоялось награждение победителей.

– Молодые специалисты – это прямо вчерашние студенты?

– 68 человек – это как раз молодые специалисты, завершившие высшее и среднее специальное образование. А всего больше 130 человек вновь устроилось на работу в наши образовательные учреждения. Кто-то приехал из других регионов жить в Псковскую область, у кого-то завершилась профессиональная карьера в другом месте, и он пришёл к нам.

Капремонт и новая стройка

– Родительскую общественность волнует грандиозный капитальный ремонт школы № 2. Один из специалистов, имевших отношение к этому ремонту, говорил, что «1 октября все мы уходим со стройплощадки и запускаем детей». Как там обстоят дела?

– Ремонтные работы продолжаются, к подрядчику остался ряд вопросов. Мы встречались с родителями, и они предложили отложить срок сдачи. Если у подрядчика получится выполнить задачу гораздо раньше, то, соответственно, процесс переезда состоится раньше. Но на сегодняшний день конкретную дату я бы называть не стал.

– Интересно, что у нас с большими образовательными стройками. Вот школа на улице Киселёва, там сейчас муралы на стенах рисуют.

– Муралы почти завершены, во многих помещениях уже есть внутренняя отделка. Практически готовы основания под уличные спортивные сооружения, площадки отдыха, дорожки. Подрядчики говорят, что завершат строительство к концу этого года. И мы будем в соответствующем порядке получать лицензию на образовательную деятельность, потом формировать коллектив. Пока нет юридического лица, мы даже человека на работу принять не можем. Педагогический коллектив появится – придут и дети. Вряд ли сразу 525 человек, но поэтапно до конца учебного года, надеюсь, этот процесс мы завершим. И уже в новый учебный год войдём с полноценными и профессиональным учительским, и детским коллективами.

– То есть к 1 сентября 2025 года эта школа примет первых учеников?

– Тогда она примет уже всех. Но, может быть, весной уже какую-то часть учеников и часть педагогического коллектива наберём.

– Памятуя, как у нас наполняются новые школы, наберётся и 725.

– Сколько родителей, столько и мнений. Кто-то говорит: «Хочу, чтобы мой ребёнок учился в новых стенах». Существует и другое мнение, что всё-таки нужно идти к конкретному учителю. Некоторые считают, что срывать ребёнка посередине учебного года абсолютно неэффективно и неправильно. Поэтому я не думаю, что, к примеру, в феврале будет возможность сформировать педагогический состав и большое количество классов.

– Школа на улице Киселёва находится несколько на отшибе. Что будет с безопасностью и транспортной доступностью, с освещением? Между школой и ближайшей дорогой большая стройка.

– Глава города занимается этим вопросом, сейчас обсуждаются различные варианты, как ребёнку и родителям беспрепятственно добраться до школы. Пока окончательного решения нет.

– Сейчас вокруг каждой школы по правилам безопасности должно быть ограждение.

– Забор будет надёжный, со всеми системами безопасности и видеонаблюдения, с соответствующей охраной. Все необходимые для этого технические возможности уже существуют в проекте.

– Какой уклон предполагается у этой школы? 29-я гимназия тесно сотрудничает с МЧС, есть таможенно-правовой, гуманитарный лицеи.

– Как и во всех учреждениях, здесь будет полный набор общеобразовательных дисциплин с соответствующим дополнительным образованием. И мы рассматривали вопрос изучения основ культуры, духовно-нравственного развития.

В любом случае все решения примем вместе с коллективом и специалистами, которые придут к нам работать.

– В этой школе будут какие-то фишки, которые есть далеко не в каждой?

– Во-первых, два больших прекрасных спортивных зала, вообще развитая спортивная и досуговая инфраструктура. Актовый зал современного уровня, весьма хороший и большой, очень удобные классы, помещения. Все кабинеты будут оснащены соответствующим современным оборудованием, цифровой техникой.

– А что с душевыми и раздевалками в спортивных залах?

– Там будут большие душевые, комнаты для переодевания и тренерские помещения. Всё рассчитано на то, чтобы всем участникам образовательного процесса было комфортно. Кстати, в школах № 2 и 23, где мы делали капитальный ремонт, тоже полная инфраструктура при спортивном зале, сделаны душевые и раздевалки.

Школы, которые будут

– Какие ещё большие стройки предстоят? На Завеличье школы переполнены, есть ещё и вторая смена.

– На Запсковье такая же проблема. И там на улице Инженерной сейчас строится школа на 1 000 мест. Завершение работ планируется к 2025 году, и есть надежда, что мы сможем благодаря этой школе разгрузить безумно перегруженные четыре больших образовательных учреждения Запсковья: это школы № 12, 20, 21 и 22. И сможем создать для детей более комфортные условия обучения, в том числе изменить сменность посещения.

– Значит, ориентируемся на 1 сентября 2026 года как на дату её открытия?

– Ориентироваться можем, но как это будет практически, очень сложно говорить с учётом ситуации в строительной отрасли.

Есть, к сожалению, проблемы, связанные с несвоевременностью выполнения работ: это основной наш бич и в части ремонта, и в части строительства. Поэтому я бы точно не утверждал, что 1 сентября 2026 года мы пойдём в новую школу.

– Ближнесрочная перспектива ясна, а среднесрочная какова?

– О средне- и долгосрочной перспективах рассуждать сложно, потому что финансирование строительных работ – это чаще всего национальные проекты. Заявки муниципалитетом подаются и реализуются, но конкретных обещаний относительно следующих объектов нет, хотя глава Пскова Борис Елкин говорил о поиске мест для строительства и на Завеличье, и на Запсковье, понимая всю проблему переполненных образовательных учреждений.

Я благодарен главе города, потому что он всё время держит руку на пульсе проблем образования. Мы постоянно обсуждаем различные проблемы, находим пути их решения, чувствуем поддержку главы в части финансирования. Поэтому грех жаловаться, нужно только спасибо сказать.

Смотрим в книгу и…

– Каждый учебный год возникает проблема: не всем детям хватает учебников. Как решается вопрос?

– Практически все школы учебниками обеспечены. Да, в моменте нехватка бывает, это связано с тем, что меняется федеральный государственный образовательный стандарт, а в соответствии с этим меняются и учебники, как, например, было с учебниками истории. Плюс изношенность и большее количество учеников, чем планировалось. В сентябре сформированы и направлены дополнительные заявки на приобретение учебников, которых не хватает. Также есть практика обмена учебниками между школами и замена бумажных учебников электронными версиями.

– Кроме учебников есть куча другого учебного материала: контурные карты, атласы, рабочие тетради. Это нужно покупать самим, а цена колеблется от 300 до 2,5 тысячи рублей. Может быть, их надо переносить в электронный вид или выдавать в школе?

– На мой взгляд, рабочая тетрадь – это инструмент, который помогает ребёнку более системно усваивать знания. Методически полная рабочая тетрадь, которую ребёнок заполняет рукой, для него большое подспорье при запоминании материала.

– В книжном магазине можно купить толстую иллюстрированную книгу и за те же деньги – тоненькую тетрадь.

– Это рыночная экономика. Механизмы рынка, так сказать, регулируют всю ситуацию. Мы же видим разброс цен на учебники, когда их заказываем. Я уже не говорю об услугах строительных организаций. Так что сегодня вопрос о выдаче методических пособий не стоит, потому что нагрузка на бюджет при обеспечении учебниками и так колоссальная. Очень хорошо, что родителей освободили от необходимости приобретать учебники и созданы условия для реализации единого федерального государственного стандарта, и мы понимаем, что учебники по всем предметам для учащихся школ в стране будут одинаковыми.

Что у школьника в тарелке

– Ежегодно в родительских и школьных чатах поднимается тема школьного питания. Кому-то нравится, как кормят, кому-то – нет, одним холодную еду подают, другим – слишком горячую. Как родители могут контролировать школьное питание?

– Любой родитель в рамках родительской комиссии по контролю за качеством питания может принять участие в её работе. Надо обратиться к классному руководителю, сказать о желании поучаствовать в ближайшем контрольном мероприятии. Комиссия принимает решение, когда пойти. Это может быть как неожиданный, так и плановый контроль. Директора школ, кстати, очень заинтересованы в такой родительской поддержке.

Также контролируют качество школьного питания управление образования администрации Пскова, Роспотребнадзор. Есть единое утверждённое и согласованное меню. Питание должно быть здоровым, содержать определённое количество калорий, состоять из определённого набора продуктов, исключая вредные. Причём эти продукты должны пройти проверку на годность.

– Вообще-то основная претензия, что еда очень часто остывает.

– Этот процесс школы налаживают – прежде всего с помощью дополнительного оборудования. Например, для школ и детских садов, где обновляли кухонное оборудование, приобретено больше мармитов, чтобы дольше сохранять еду тёплой. И по статистике, в течение последнего года количество обращений граждан, связанных с тем, что питание холодное, значительно уменьшилось.

– А в целом сколько жалоб на питание?

– Обращения есть, они весьма разные, но я бы не сказал, что их очень много. Есть индивидуальные обращения. В этом году мы разрабатывали меню для детей с определёнными ограничениями здоровья, для которых годятся не все продукты и блюда. Разработали схему, по которой родитель такого ребёнка получает примерное меню и согласовывает его с лечащим врачом. Подписанное меню и ложится в основу питания конкретного ребёнка.

Сколько лет учиться?

– Как вы относитесь к общественной дискуссии по поводу перевода на десятилетнее обучение?

– Вопрос требует накопления аргументов за и против. Если говорить «за десятилетку», то есть возможность сокращать образовательную программу. С другой стороны, как ребёнку готовиться к итоговой аттестации и к последующей ступени получения образования? Ведь не секрет, что мы часть образовательной нагрузки ребёнка. Кроме занятий в школе есть и занятия в профильных дополнительных учреждениях образования, и услуги репетиторов. Уровень ЕГЭ и итоговой аттестации требует очень серьёзного багажа знаний. Также возникает вопрос возрастной психологии. Далеко не все дети даже в 11-м классе могут осознанно определить, чем же будут заниматься в последующей жизни.

Есть и нестандартные предложения. Например, «давайте десять лет будем учить в школе и год давать на самоподготовку к ЕГЭ». Кто-то пойдёт в частную школу готовиться к ЕГЭ, кто-то будет заниматься сам, кто-то – индивидуально с репетитором.

Но тогда, на мой взгляд, пропадает справедливая конкуренция и многое будет зависеть от финансовых возможностей родителей. В любом случае тут точно торопиться не надо и следует взвешенно подойти к решению вопроса.