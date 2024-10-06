О сбитом автомобилем аистёнке Георгии рассказали в гдовском «Доме белого аиста»

18:14, 06 октября 2024, ПАИ

О сбитом автомобилем аистёнке Георгии из Опочки рассказали в гдовском «Доме белого аиста».

«Этот красивый и рослый аист попал в аистиный центр 19 июля. В этот день слетевшие с гнезда аистята разгуливали по автомобильной дороге. Водители предусмотрительно снижали скорость и пропускали птиц, но какая-то дама, видимо, не сделала этого и сбила аистёнка. К чести опочан, свидетели происшествия – водители, ехавшие позади, местные жители, живущие рядом с дорогой, – не бросили в беде птицу. Оказали первую помощь, наняли машину и отправили пострадавшего аистёнка в «Дом белого аиста» за двести с лишним километров от Опочки», – рассказала в группе в соцсети «ВКонтакте» руководитель волонтёрского центра, орнитолог Марина Сиденко.

У аистёнка оказались разорваны кожная складка и сухожилие левого крыла, был разрыв кожи на брюхе около правой ноги, множественные ушибы. Помощь птице нужна была немедленно.

«К счастью, в это время у нас гостил хирург из ветеринарной клиники «Котонай» Павел Синица. Дома быстро был развёрнут «полевой госпиталь», в домашних условиях хирург зашил кожные разрывы и сухожилие», – сообщила орнитолог.

Аистёнок Георгий ещё долго хромал, но уже полностью восстановился. «Оба крыла симметричны, функциональны. Надеемся, что Георгий благополучно перезимует и в следующем году сможет вернуться в природу», – заключила Марина Сиденко.