Самый старый человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет

19:41, 06 октября 2024, ПАИ

Страдающий от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо умер на 29-м году жизни, пишет РИА Новости.

Он дольше всех прожил с этим редким генетически заболеванием.

Бассо родился в 1995 году в Скио, в северном итальянском регионе Венето, и диагноз «прогерия» ему поставили в возрасте двух лет.

Прогерия вызывает у людей быстрое старение, в результате чего они выглядят старше своих лет, качество их жизни снижается, а продолжительность жизни без лечения составляет всего 13,5 лет. В мире зарегистрировано всего 130 случаев классической прогерии.