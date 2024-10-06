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Общество

Самый старый человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет

Страдающий от синдрома преждевременного старения Сэмми Бассо умер на 29-м году жизни, пишет РИА Новости.

Он дольше всех прожил с этим редким генетически заболеванием.

Бассо родился в 1995 году в Скио, в северном итальянском регионе Венето, и диагноз «прогерия» ему поставили в возрасте двух лет.

Прогерия вызывает у людей быстрое старение, в результате чего они выглядят старше своих лет, качество их жизни снижается, а продолжительность жизни без лечения составляет всего 13,5 лет. В мире зарегистрировано всего 130 случаев классической прогерии.

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