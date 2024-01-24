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Общество

Длина нового моста через Пскову достигнет 47 метров

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале уточнил детали строительства пешеходного моста через Пскову.

Эскиз из телеграм-канала Бориса Елкина

Длина моста составит около 47 метров, ширина – 5 метров. «При этом легкий и воздушный, вписывающийся в исторический ландшафт. Таким будет пешеходный мост, который свяжет две набережные реки Псковы от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля», – отметил глава города.

Эскиз из телеграм-канала Бориса Елкина

Борис Елкин поблагодарил губернатора области Михаила Ведерникова и вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака «за помощь в поиске финансирования этого важного объекта». «Мост станет изюминкой древнего Пскова и будет способствовать развитию пешеходных туристических маршрутов. Срок строительства – до конца ноября, но будем стараться завершить работы досрочно», – отметил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что мост будет готов уже к Дню города в июле.

В эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) 23 января в Пскове Борис Елкин уточнил, что пешеходный мост построят практически на уровне самой набережной, конструкция будет выполнена из металла и должна быть достаточно лёгкой. Также мост будет рассчитан на возможные паводки и подтопления, которые временами случаются в том месте.

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