В Telegram появились новые функции

21:09, 06 октября 2024, ПАИ

Пользователи Telegram теперь могут отправлять подарки друзьям. Кроме того, появилась платформа для отправки кодов, которая позволяет бизнесу верифицировать номера телефонов клиентов, говорится на сайте мессенджера в связи с обновлением.

«Теперь пользователи могут отправлять подарки друзьям. Получатель сможет добавить подарок в своём профиле или превратить его в звёзды <…> Telegram также запускает новую платформу для отправки кодов, которая позволяет любому бизнесу легко верифицировать номера телефонов клиентов», – сообщили разработчики.

Пользователи смогут получить код подтверждения непосредственно в Telegram, при этом отправка таких кодов обойдётся компаниям в 0,01 доллара за пользователя. В свою очередь при отправке подарка можно скрыть имя, и тогда получатель будет знать, кто его поздравил, однако другие пользователи не увидят имя отправителя, даже если подарок будет отображаться в профиле.

Также сообщается, что мессенджер добавил в меню жалоб более подробные категории: теперь команда будет в реальном времени подбирать и предлагать наиболее актуальные основания для жалоб «с учётом последних событий и тенденций».

Кроме того, мессенджер обновил видеочаты на iOS. Так, устройство будет меньше нагреваться во время длительных звонков. Добавляется, что теперь видеочаты позволяют транслировать изображение с камеры и экрана устройства одновременно.

Для трансляций на Android приложение стало поддерживать онлайн-трансляции в режиме RTMP: пользователи могут генерировать ключи и управлять видеотрансляциями с помощью популярных программ для стриминга, таких как OBS Studio или XSplit Broadcaster.