Химик перечислил натуральные добавки, которые уберегут от простуд и инфекций

21:46, 06 октября 2024, ПАИ

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов перечислил натуральные добавки, которые помогают бороться с вирусами и инфекциями, сообщает Лента.ру.

«Многие недооценивают влияние питания на состояние иммунной системы. Однако, чтобы иммунитет человека мог успешно противостоять вирусам и инфекциям, организму необходимо получать весь спектр витаминов, минералов и аминокислот. В условиях повышенной угрозы вирусных заболеваний крайне важно следить за сбалансированностью рациона», - напомнил Алексей Панов.

Восполнить дефицит полезных веществ помогут натуральные пищевые добавки. Например, фикоцианин, добываемый из сине-зеленых водорослей, является мощным антиоксидантом, который поддерживает иммунные клетки организма. Бета-каротин, являющийся предшественником витамина А, важен для здоровья кожи и слизистых оболочек, которые служат первой линией защиты от патогенов. А рибофлавин (витамин В2) способствует выработке энергии и поддержанию обменных процессов.

При этом добавки не заменяют полноценное питание, напомнил специалист.