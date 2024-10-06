Южная Европа превратится в пустыню в начале следующего века

23:37, 06 октября 2024, ПАИ

Председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски предупредил, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны в случае глобального потепления, пишет «Лента.ру».

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», – отметил эксперт.

В случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведёт к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности. По мнению Ски, глобального потепления на три градуса по Цельсию стоит ожидать уже к 2100 году.