В Генуе появились листовки с адресованными Путину поздравлениями с днём рождения

23:53, 06 октября 2024, ПАИ

Листовки с портретом президента РФ Владимира Путина и надписью по-русски и по-итальянски «С днём рождения, президент» расклеили в городе Генуе, пишет ТАСС. 7 октября Путину исполняется 72 года.

Инициатива принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и основателю телеграм-канала «Донбасс Италия» журналисту Винченцо Лоруссо. Он рассказал, что таких листовок расклеено по всему городу около сотни. «В ближайшие дни мы готовим ещё одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», – добавил Лоруссо.

Ранее в Италии в разных городах развесили плакаты «Россия не наш враг» со стилизованным рукопожатием цветов российского и итальянского флагов. Изначально инициатива принадлежала общественникам в Вероне. Однако потом такие плакаты появились по всей стране, включая Рим.