Анна Мигицко – о роли в «Лягушках»: К своей героине я испытываю сложные чувства

16:37, 14 октября 2024, ПАИ

В новом театральном сезоне главную роль в нашумевшем спектакле «Лягушки» на сцене Псковского драмтеатра исполнила Анна Мигицко. Актриса – выпускница мастерской Ларисы Грачёвой в Российском государственном институте сценических искусств, служит в Театре имени Ленсовета, где играет в спектаклях «Морфий», «Ревизор» (Марья Антоновна), «Ромео и Джульетта» (Леди Капулетти) и других. В интервью ПАИ актриса рассказала, какие роли она исполняет азартнее всего, о неоднозначном отношении к своей героине в «Лягушках», о китайских традициях и не только.

– Анна, до дебютной роли тётушки Ван Синь вы уже успели показать себя в нескольких спектаклях в Псковском драмтеатре. Недавно «Лягушки» стали участником фестиваля «Александринский» в Петербурге. Как всё прошло? Если перед петербургским зрителем для вас выступать вполне привычно, то какие впечатления остались от игры на псковской сцене?

– На спектакле «Лягушки» а Александринском театре был «переаншлаг». Билеты были распроданы уже в августе. Петербургский зритель очень хорошо принял постановку. Уверена, что спектакль произвёл впечатление. Забавно, что перед спектаклем в Александринке я волновалась меньше, чем перед своим первым спектаклем в Пскове. Потому что я знаю, что псковский зритель очень требовательный и очень внимательный, что любит и активно участвует в жизни театра. Поэтому я с большой ответственностью и трепетом отношусь к участию в спектакле «Лягушки».

– А что насчёт работы театральных цехов и актёрского состава Псковского драмтеатра? Удалось сработаться?

– Труппа дрампуша очень интересная, впечатляющая, разнообразная – каждый со своими характером, со своим бэкграундом. Это мощный коктейль. Когда я приехала на первые репетиции, коллеги отнеслись ко мне с теплом и с большой отзывчивостью, очень быстро откликнулись и приступили к работе. Разумеется, полотно этого масштабного спектакля невозможно протянуть, сыграть без соединения, без общего поля. Здесь оно, конечно, есть – тут существует свой особенный микромир. В театре царит дружеская, добрая атмосфера. Сюда я приезжаю с радостью. Вот, например, у меня в Петербурге накануне был вечерний спектакль, и сразу после него – я еду в ночь в Псков на «Лягушек» и делаю это с удовольствием.

Кстати, когда я впервые вышла на сцену в «Лягушках», 16 и 17 сентября, в Китае был праздник середины осени. Он считается одним из основных праздников, наравне с китайским Новым годом. В этот день у китайцев принято есть лунные пряники – толстые пряники с начинкой из фиников и орехов. Я тогда привезла настоящие китайские пряники и угостила коллег – так символично мы отметили и мой выход в спектакле, и праздник середины осени.

– Да, и в спектакле много отсылок к восточной культуре. Всё буквально пропитано элементами китайской истории. Сложно было изучить этот пласт культуры? Как готовились к спектаклю?

– Так совпало, что меня интересует и впечатляет Китай, его культура. Мне посчастливилось несколько лет назад побывать на гастролях в Пекине. После этой поездки я влюбилась в Китай. Готовясь к спектаклю, я подробнее узнавала про разные эпохи в истории Китая, смотрела документальные фильмы, читала даже китайские мифы, изучала статьи и исследования, в частности про времена Великой культурной революции, про политику «одна семья – один ребёнок». Хочу добавить, что китайцы не очень любят говорить на эту тему, но я слёзно умоляла передать мне эти знания, объяснив, что я буду относиться к этим фактам с любовью и уважением. А про политику ограничения рождаемости с ними говорить ещё тяжелее. Всё это не очень приятная для них тема.

– Вами сыграно в спектакле почти целая жизнь героини – 50 с лишним лет. Каково это – пропустить всё это через себя, пусть и за четыре часа спектакля?

– В «Лягушках» я вообще не чувствую времени, четыре часа проходят как пять минут! Конечно, это непросто, это требует воли, дисциплины, фокуса внимания. Когда играю спектакль, у меня нет мысли «долго – не долго». Я просто иду под руку со своим персонажем, проживаю вместе с ним цепочку событий. Если ты заинтересован, наполнен и включён, то ты не чувствуешь времени на сцене.

По энергозатратности скажу, что это, конечно, в первую очередь тренинг. Забеги на длинную дистанцию, выносливость достигается опытом и трудом.

– В вашем перевоплощении мы видим героиню в молодом, зрелом и преклонном возрасте. Что тяжелее всего в этом? Передать возраст Тётушки? Её переосмысление выбранного пути? Этот перелом сыграть сложнее всего?

– Я очень большое внимание уделяю точке отсчёта, от которой снежным комом пойдёт череда событий, ломающих судьбы людей. Во многом этот материал – про связь причин и следствий. Героиню определённо искалечило, но вокруг этого слома наросли слои брони, чтобы никто не увидел её слабости. Она же за счёт личной трагедии набрала силу – возмужала, почувствовала уверенность в своей правоте. Но за этой непоколебимостью скрываются и страх, чувство вины, а позже – раскаяние. Играть взросление персонажа – одно удовольствие для меня. А чем почтенней возраст, тем интереснее и азартнее.

– Когда я смотрела вашу игру и оценивала, кто такая Вань Синь, я не могла понять и до сих пор не определюсь, как я к ней отношусь – как к абсолютной злодейке или с сочувствием. Она и жизнь дающая, она же – жизнь отнимающая. А что вы думаете о своей героине?

– Сложный момент, метафизический, потому что с одной стороны – надо с любовью относиться к своему персонажу. Мы ведь сами для себя самые любимые и самые хорошие, так же и актёр относится в своим ролям. У каждого человека своя правда, и поэтому эту роль и этого персонажа – люблю и принимаю. Всё же во время спектакля возникает зона отстранения и двойственности, когда я немножечко смотрю как бы со стороны. И я, как Аня Мигицко, думаю: ну ты дала, Тётушка. Артисту иногда свойственно в спектакле раздвоиться, посмотреть на себя со стороны. Вообще к своей героине я испытываю сложный комплекс чувств и эмоций, где-то оправдывая её, где-то осуждая. И если подумать, невозможно дать однозначного ответа, как бы мы поступили в ситуации, в которой оказалась Вань Синь. И здесь уже возникают сложный вопрос, как сохранить в себе человека, даже в самое тёмное и непростое время. Я думаю, что очень интересно вместе со зрителем поискать ответы на эти вопросы в спектакле «Лягушки».

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Напомним, «Лягушки» поставил в 2023 году в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина Никита Кобелев, художественный руководитель Александринского театра. В основе спектакля – роман современного китайского прозаика, нобелевского лауреата Мо Яня, инсценированный арт-директором псковского театра Андреем Прониным. Главная героиня «Лягушек» – необычайно одарённая акушерка Вань Синь, которая с принятием политики одного ребёнка на одну семью становится беспощадным борцом за ограничение рождаемости.