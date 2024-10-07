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Общество

Осенняя «Монетная неделя» началась в Псковской области: банки принимают мелочь из копилок

Всероссийская акция Банка России «Монетная неделя» пройдёт с 7 по 20 октября, сообщили ПАИ в псковском отделении Центробанка. В этом году это уже второе такое мероприятие. Его цель – вернуть монеты в оборот. Жители региона смогут принести в банк мелочь и без комиссии зачислить её на свой счёт или обменять на банкноты.

По итогам весеннего этапа акции участники со всей страны сдали в банки мелочи на сумму 135 млн рублей. Это более 31 млн монет разных номиналов, общий вес которых более 138 тонн.

«Псковичи сдали в банки более 91 тысячи монет разных номиналов на общую сумму 308 тысяч рублей. В основном это мелкие монеты от копейки до рубля. Такие мероприятия помогают вернуть в оборот мелочь, скопившуюся у граждан, и сократить затраты на её чеканку. Надеемся, что жители региона примут активное участие и в осеннем этапе «Монетной недели», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Банки – участники акции примут монеты любых номиналов, выпущенные с 1997 года. Для удобства и скорости обмена рекомендуется рассортировать мелочь по номиналам, в некоторых банках это обязательное требование. С собой надо взять паспорт.

Список подразделений банков на территории Псковской области, которые участвуют в акции, а также условия приёма монет можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.

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