Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо

10:50, 07 октября 2024, ПАИ

Сборная Псковской области заняла первое общекомандное место на Кубке Выборга по кудо, сообщил ПАИ председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров













В индивидуальных стартах спортсмены Псковской области завоевали 20 золотых, 14 серебряных и четыре бронзовые награды.

Также в индивидуальных номинациях наградили Евгения Торгонского за самый зрелищный поединок и Алишера Рахимова за лучшую технику.

В состав коллегии соревнований вошли судьи псковского отделения Виктор Озюменко, Артём Семёнов, а также Владислав и Дмитрий Соболевские.

Отметим, что 19 октября состоятся чемпионат и первенство Псковской области по кудо.

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