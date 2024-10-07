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Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо

Сборная Псковской области заняла первое общекомандное место на Кубке Выборга по кудо, сообщил ПАИ председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

  • Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо
    Фото: Илья Кучеров
  • Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо
    Фото: Илья Кучеров

В индивидуальных стартах спортсмены Псковской области завоевали 20 золотых, 14 серебряных и четыре бронзовые награды.

Также в индивидуальных номинациях наградили Евгения Торгонского за самый зрелищный поединок и Алишера Рахимова за лучшую технику.

В состав коллегии соревнований вошли судьи псковского отделения Виктор Озюменко, Артём Семёнов, а также Владислав и Дмитрий Соболевские.

Отметим, что 19 октября состоятся чемпионат и первенство Псковской области по кудо.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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