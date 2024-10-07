Сборная Псковской области стала победителем Кубка Выборга по кудо
Сборная Псковской области заняла первое общекомандное место на Кубке Выборга по кудо, сообщил ПАИ председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.
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Фото: Илья Кучеров
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Фото: Илья Кучеров
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Фото: Илья Кучеров
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Фото: Илья Кучеров
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Фото: Илья Кучеров
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Фото: Илья Кучеров
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Фото: Илья Кучеров
В индивидуальных стартах спортсмены Псковской области завоевали 20 золотых, 14 серебряных и четыре бронзовые награды.
Также в индивидуальных номинациях наградили Евгения Торгонского за самый зрелищный поединок и Алишера Рахимова за лучшую технику.
В состав коллегии соревнований вошли судьи псковского отделения Виктор Озюменко, Артём Семёнов, а также Владислав и Дмитрий Соболевские.
Отметим, что 19 октября состоятся чемпионат и первенство Псковской области по кудо.
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