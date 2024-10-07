Подведены итоги первого официального первенства Псковской области по таврелям

11:28, 07 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги первого официального первенства Псковской области по таврелям, которое прошло в псковском Доме молодёжи 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Участниками соревнований стали 29 таврелистов из Пскова, Великих Лук, Пыталово, а также Псковского и Великолукского районов. Награды первенства разыгрывались в трёх возрастных категориях – среди спортсменов 2007–2011 годов рождения, 2012–2014 годов рождения и 2015 года рождения и моложе. Самой юной участницей соревнований стала пятилетняя спортсменка.

Соревнования прошли по швейцарской системе в семь туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Победителями в различных категориях стали Владислав Виноградов, Милана Чеджоева, Александр Мошковский, Эльза Иванова, Вероника Петрова и Михаил Николаев.

Соревнования стали отборочным этапом к первенству России по таврелям, которое состоится в 2025 году.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».