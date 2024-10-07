Около ста молодых историков соберутся в Печорах

12:02, 07 октября 2024, ПАИ

Почти 100 молодых любителей истории объединятся в заезде «Мастера наследия» в паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодежной политике региона.

Заезд пройдёт с 4 по 8 ноября в рамках проекта «Истоки. Школа». Участниками проекта станут реконструкторы, историки, архивисты, участники общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» от 18 до 35 лет. Молодых людей будет ждать образовательная программа, мастер-классы, культурно-просветительская программа, а также лекции от экспертов индустрии.

Зарегистрироваться участники могут до 13 октября на платформе Росмолодёжь.

Молодежный образовательный историко-культурный центр «Истоки» с 2022 года работает на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Главные цели центра – формирование духовно-нравственных ценностей, культурной идентичности и уважения традиций и истории, а также создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания.

В 2024 году участниками мероприятий центра в рамках проекта «Истоки. Школа» стали уже 800 человек со всей России.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).