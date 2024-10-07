Туристический потенциал Востойной Европы обсудят на конференции в ПсковГУ

11:40, 07 октября 2024, ПАИ

Псковский государственный университет совместно с Псковским региональным отделением Русского географического общества и Брестским государственным университетом им. А. С. Пушкина организует V Международную научно-практическую конференцию «Туристско-рекреационный потенциал, культурное и природное наследие Восточной Европы». Мероприятие состоится 14-15 ноября в смешанном формате, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В программе запланировано обсуждение следующих вопросов: «Проблемы и перспективы развития туризма в странах Восточной Европы», «Влияние пандемии COVID-19 на географию туризма и рекреации», «Туристско-рекреационный потенциал регионов стран Восточной Европы», «Новые виды туризма, факторы и перспективы их развития», «Природное и культурное наследие как туристско-рекреационный ресурс», «Организация туризма, разработка новых туристских маршрутов», «Использование ГИС-технологий и картографирование в туризме».

Материалы конференции будут опубликованы в специальных выпусках «Псковского регионологического журнала» (входит в перечень ВАК) и «Вестника Псковского государственного университета. Серия: Естественные и физико-математические науки», индексируемых в РИНЦ.

Статью с авторской справкой и электронным адресом необходимо выслать до 15 октября на электронную почту region-psk@yandex.ru Андрею Манакову.