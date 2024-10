ВЦИОМ: Зумеры и младшие миллениалы меньше других поколений пьют алкоголь

13:13, 07 октября 2024, ПАИ

Зумеры и младшие миллениалы оказались поколением, которое меньше других употребляет алкоголь, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Среди зумеров, родившихся после 2001 года, и младших миллениалов 1992–2000 годов рождения алкоголь не пьют 54% и 61% соответственно. Сопоставимая доля непьющих была только среди поколения оттепели, то есть людей, родившихся до 1947 года, — тогда было зафиксировано 56% трезвенников, говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, доля тех, кто вообще не потребляет спиртные напитки в России практически сравнялась с долей текущих потребителей алкоголя (48% и 52% соответственно), тогда как 20 лет назад последних было чуть ли не втрое больше, чем трезвенников (73% vs 27%).

Алкогольные предпочтения имеют чётко выраженную гендерную специфику. «Мужскими» напитками можно назвать пиво (25% vs 13% женщин), а также крепкий алкоголь — водку (19% vs 5%), виски (5% vs 1%) и коньяк (9% vs 5%), «женскими» — только вино (26% vs 11% мужчин). Потребителей вина также отличает наличие высшего образования (26%) и хорошее материальное положение (24%).

Доля не пьющих алкоголь россиян за последние 20 лет выросла в 1,8 раз, с 27% до 48%.

Среди употребляющих алкоголь респондентов 27% сообщили, что делают это из-за отсутствия силы воли, каждый пятый заявил о своей потребности «залить» горе. Еще 26% рассказали, что употребляют алкоголь из-за безделья, 18% — из-за влияния ближайшего окружения, 14% — из-за неуверенности в завтрашнем дне.