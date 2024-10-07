За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей 17 единиц оружия

13:49, 07 октября 2024, ПАИ

С 30 сентября по 6 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 31 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы изъяли у псковичей 17 единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.