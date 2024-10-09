Более 19 тонн бразильских лаймов не пропустили на госгранице в Псковской области
Более 19 тонн бразильских лаймов не прошли документарный контроль на российско-латвийской границе в фитосанитарном карантинном пункте «Бурачки» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
19,6 тонны лаймов, выращенных в Бразилии, следовали в адрес фирмы из Санкт-Петербурга.
Во время документарного контроля выяснилось, что указанный номер экспортного фитосанитарного сертификата не соответствовал тому, что был указан в приложенной заверенной копии документа.
В итоге ввоз 19,6 тонны лаймов на территорию России запрещен.
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