Более 19 тонн бразильских лаймов не пропустили на госгранице в Псковской области

14:54, 07 октября 2024, ПАИ

Более 19 тонн бразильских лаймов не прошли документарный контроль на российско-латвийской границе в фитосанитарном карантинном пункте «Бурачки» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

19,6 тонны лаймов, выращенных в Бразилии, следовали в адрес фирмы из Санкт-Петербурга.

Во время документарного контроля выяснилось, что указанный номер экспортного фитосанитарного сертификата не соответствовал тому, что был указан в приложенной заверенной копии документа.

В итоге ввоз 19,6 тонны лаймов на территорию России запрещен.