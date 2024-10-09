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Спорт

Псковичам рассказали, где можно найти информацию о спорте и ЗОЖ

Псковичам рассказали о пабликах в социальных сетях, где публикуется актуальная информация о спорте и ЗОЖ в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.

Комитет по спорту Псковской области ведёт официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте»: vk.com/public166266572, «Одноклассники»: ok.ru/group/54222777614411 и Telegram: t.me/kfisspb.

Ежедневно на страницах публикуется информация о спортивных мероприятиях, мастер-классах, соревнованиях и успехах спортсменов региона, популяризируя активный образ жизни. Там же можно присоединиться к сдаче ГТО и ознакомиться с анонсами ближайших спортивных мероприятий.

Также у подведомственных комитету учреждений спорта есть свои страницы в социальных сетях. Например, в официальном сообществе «Спортивная школа «Олимп» (https://vk.com/olimp_psk) псковичи могут записать своих детей в секции, найти расписание массовых катаний на коньках и дистанционно купить билет. А госпаблик «Центр спортивной подготовки Псковской области» (https://vk.com/csppskov) обеспечивает организацию мероприятий по подготовке и формированию спортивных команд области, а также содействует развитию физической культуры и пропаганде ЗОЖ.

Добавим, что в последние годы в Псковской области стала активно развиваться спортивная инфраструктура благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».

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