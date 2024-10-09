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Пять спортсменов Псковской области завоевали награды первенства СЗФО по дзюдо

Пять спортсменов Псковской области завоевали награды первенства Северо-Западного федерального округа по дзюдо, которое прошло в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации дзюдо.

Пять спортсменов Псковской области завоевали награды первенства Северо-Западного федерального округа по дзюдо. Фото: Псковская областная федерация дзюдо

В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Псковской областей, а также Карелии и Коми. Отметим, что состязания являлись отборочным этапом на первенство России, которое пройдёт в ноябре в Рязани.

Дзюдоисты Псковской области завоевали пять бронзовых медалей. Призёрами стали Максим Холодков, Егор Архипкин, Ангелина Михайлова, Валерия Бойцова и Эмилия Лебедева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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