Пять спортсменов Псковской области завоевали награды первенства СЗФО по дзюдо

15:28, 07 октября 2024, ПАИ

Пять спортсменов Псковской области завоевали награды первенства Северо-Западного федерального округа по дзюдо, которое прошло в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации дзюдо.

В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Псковской областей, а также Карелии и Коми. Отметим, что состязания являлись отборочным этапом на первенство России, которое пройдёт в ноябре в Рязани.

Дзюдоисты Псковской области завоевали пять бронзовых медалей. Призёрами стали Максим Холодков, Егор Архипкин, Ангелина Михайлова, Валерия Бойцова и Эмилия Лебедева.

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