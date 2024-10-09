В Пскове запустили проект «ТОПовый десант»

15:34, 07 октября 2024, ПАИ

В Пскове запустили проект «ТОПовый десант», сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

«ТОПовый десант» – это акция, которая предоставляет школьникам в возрасте от 14 до 18 лет возможность с пользой провести осенние каникулы, – пояснили в молодёжном центре. – В течение недели отряд подростков будет активно участвовать в жизни города, оказывая адресную помощь его жителям и самому Пскову. А во второй половине дня их ждут развлечения в филиале молодёжного центра по адресу: улица Олега Кошевого, 25».

В октябре пройдут пробные мероприятия, на которых участники смогут познакомиться с акцией в формате одного дня. Для них будет организовано волонтёрское событие, после которого состоится мероприятие с элементами рефлексии. Ближайшее из них состоится уже в эти выходные – субботник на прилегающей территории к Детскому фонду, расположенному по адресу: улица Инженерная, 67.

Для регистрации на событие необходимо заполнить форму.