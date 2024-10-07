В центре Пскова много мест, нуждающихся в благоустройстве – Юрий Бурлин

17:09, 07 октября 2024, ПАИ

О вовлечении жителей центра Пскова в мир добрых дел, новой форме самоорганизации, заботе о подростках и «добрых крышечках» – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Юрием Бурлиным.

В сердце города

– Вы не раз подчеркивали, что ваш округ, не зря он № 1, особый, потому что это исторический центр города. Сколько в нем живет человек?

– Чуть более девяти тысяч. И среди них немало тех, кто делает дворы комфортнее, оставляя и подчеркивая их историческую ценность. Многие уже создали ТОС, у кого-то это в планах. Я бы сказал, что жители нашего района стали лидерами общественного мнения и знают, что и как нужно благоустроить.

– Появилась новая возможность благоустройства – инициативное проектирование, в котором ваш округ принимает участие. Как место выбирали?

– С этим пришлось поработать, ведь мест, которые надо приводить в порядок, много, а нужд у жителей микрорайона еще больше. На собрании мы проанализировали все предложенные места для благоустройства, выяснили самые острые потребности людей и решили создать проект в самом сердце Пскова.

«Добрые крышечки»

– И это?..

– Двор на Октябрьском проспекте, 14, дом, в котором жил Юрий Павлович Спегальский, и соседний, на улице Пушкина, 2. Сейчас во дворе находится площадка для детей до 3-5 лет. Между тем во дворе собираются подростки – рядом Гуманитарный лицей. Ребятам просто необходимо место для активностей. К тому же открытые мусорные контейнеры стоят посередине двух дворов, а жители спорят с коммерческими организациями по поводу их принадлежности. Еще одной небольшой, но социально значимой деталью нашего проекта стал контейнер для сбора пластиковых крышек, который мы хотим установить в зоне благоустройства. Здесь сделаем акцент на раздельный сбор мусора.

Ждём результатов

– Историчность места будете как-то подчеркивать?

– Обязательно! Ведь заслуги архитектора перед городом вряд ли можно переоценить. Но многие, к сожалению, особенно молодежь, мало о нем знают. Поэтому мы связались с Псковским музеем-заповедником, чтобы нам помогли разработать мурал для нанесения на сооружение электрощитовой, запросили разрешение у Россетей, нашли подрядчика для помощи с подготовкой проектно-сметной документации, провели переговоры с коммерческими учреждениями вблизи объекта по поводу софинансирования. И конечно, заручились поддержкой руководства Гуманитарного лицея.

– Местные жители какую позицию занимают?

– Всем не нравится месторасположение контейнеров, однако при этом никто не хочет что-либо предпринимать по этому поводу: одни не хотят иметь их под окнами, другие – далеко выносить мусор. Сейчас рассматриваем возможность переноса контейнеров на дополнительно согласованные места либо будем облагораживать эту территорию – в этом направлении работа ещё предстоит. Собрание по проекту провели, нас поддерживают не только жители, но и те, кто живет в других районах. Проект отправим в комиссию и будем ждать результатов.