Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по лыжероллерам и кроссу

16:42, 07 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по лыжероллерам и кроссу, которые прошли в Островском районе 5 и 6 октября. Об этом ПАИ сообщил любитель лыжного спорта Николай Ласьков.

В соревнованиях по кроссу лучше всех выступили спортсмены из Печор и Струг Красных, которые завоевали по три золотые награды. Отличились печеряне Иван Терешин, Вера Матвеева и Сергей Маркелов, а также стружане Глеб Беляев, Алина Сыворыженкова и Ольга Епифанова.

Среди лыжников по три победы одержали представители Пскова и Невеля. У псковичей отличились Анастасия Делюкина, Полина Макеева и Георгий Копаев, а среди спортсменов из Невеля – Юрий Васильев, Вадим Волнейко и Анна Волнейко.

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