Кофе с коньяком: великолукские полицейские раскрыли кражи из магазинов

17:34, 07 октября 2024, ПАИ

Полиция Великих Лук раскрыла кражи из трех магазинов. Об этом ПАИ сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

В полицию обратились представители торговых сетей с заявлениями о кражах. В одном магазине похитили три бутылки виски на сумму около шести тысяч рублей. Во втором магазине из торгового зала украли четыре упаковки кофе и шесть бутылок коньяка почти на пять тысяч рублей. Спустя две недели с заявлением в полицию обратились представители третьего магазина. Там украли восемь бутылок коньяка.

Следствие установило, что все три кражи совершил ранее судимый житель Новосокольников. Он признался в совершенных преступлениях. По данным кражам возбуждено уголовное дело.