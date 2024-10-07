К доске пойдёт… Молодые учителя псковских школ рассказали, чем их привлекает работа в школе

17:27, 07 октября 2024, ПАИ

Молодые и талантливые, они находят общий язык со школьниками, следят за технологиями и креативно подходят к урокам. При этом повышают квалификацию и ведут активный образ жизни.

Рассказываем, почему псковская молодежь выбирает профессию учителя и что их вдохновляет.

Без сомнений

Анна Шевченко в этом году окончила бакалавриат Псковского госуниверситета. Работает учителем русского языка и литературы в лицее экономики и предпринимательства № 10.

Знакомство с учебным заведением произошло значительно раньше, как она говорит, совершенно случайно. Студентке-четверокурснице довелось по просьбе администрации школы провести урок по творчеству Пушкина со сложными подростками из Себежского училища. Как позже скажет руководство школы, «она нас просто шокировала своими знаниями и своей ответственностью». Студентка также откликнулась на просьбу поработать в летний период, когда все педагоги были заняты на ЕГЭ. И уже в учебном году она вела предмет у двух шестых классов, причем работала на целую ставку, 18 часов в неделю.

«У меня не было сомнений, куда вернуться после окончания вуза, – вспоминает Анна. – После практики и работы на старших курсах поняла, что очень люблю детей, переживаю за них и радуюсь вместе с ними. Люблю и своих нынешних учеников, и тех, с которыми работала, будучи студенткой, они, увидев меня, бегут обниматься. Как ни высоко звучит, хочу учить и растить молодое поколение».

Кстати, из семи ее сокурсниц пять пошли работать в школы. Сама Анна совмещает работу в школе с учебой в магистратуре родного вуза по программе «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам». Сейчас у молодого педагога учебная нагрузка – 27 часов, она преподает русский язык и литературу в трех шестых классах и благодарит за поддержку и огромную помощь свою наставницу Наталью Алексеевну Бобову, замечая, что та помогала ей и во время практики, и даже с написанием диплома.

Держим любовью

По словам директора лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Ольги Федоровой, за последние два года к ним пришли работать еще четверо выпускников ПсковГУ. Среди них – две ученицы самой Ольги Александровны. Кроме того, она подчеркивает, что из этой прекрасной пятерки трое – медалисты.

«Ни для кого не секрет, что учителя вынуждены работать на 32-35 часов в неделю, – делится наболевшим Ольга Федорова. – Повышать зарплату надо и молодым, и давно работающим педагогам. Бытие определяет – известная истина. А материальный достаток – это средство к развитию». При этом она отмечает качества молодых учителей – желание и умение работать, добавляя, что им еще расти и расти как профессионалам, но «они уже учителя по природе и любви к детям».

Директор подчеркивает, что все в педагогике взаимосвязано, что молодых учителей они держат исключительно любовью и заботой: «мы любим их, а они – детей».

Педагогический дебют

О заботе и внимании к молодым специалистам говорят и в гимназии № 29 областного центра. В этом году сюда пришли работать учителя физики, русского и английского языков, выпускники Псковского госуниверситета.

«Физик и учитель русского языка у нас проходили практику. Учитель английского языка – моя бывшая ученица, я была у нее классным руководителем в 18-й школе, – рассказывает Татьяна Ильина, заместитель директора гимназии. – К каждому прикреплен свой наставник, опытный педагог. Всегда готова прийти на помощь и администрация гимназии».

Татьяна Ильина согласна с коллегами, руководителями школ, что зарплаты далеки от идеала. «Заманивать деньгами не можем, а вот атмосферой, интересными событиями, творческой работой и возможностями организовать кружки – в наших силах», – говорит Татьяна Ильина.

Она отмечает желание работать и огонек в глазах у молодых педагогов. При этом добавляет, что знаний у ребят хватает, а вот методической составляющей пока маловато – на этом и делают акцент в работе с молодыми кадрами.

Выпускница ПсковГУ 2024 года, учитель русского языка и литературы Анастасия Алексеева уже заявила о себе, участвуя в конкурсе «Педагогический дебют».

«Пусть она не победила, но очень достойно представила нашу гимназию», – замечают в администрации учебного заведения.

Судьба привела в учительство

Мамы почти никогда не ошибаются. Вот и Насте Алексеевой мама говорила, что ее призвание – педагогика.

«А я не верила, – улыбается молодой педагог. – Хотела на актерское поступать, но судьба привела в учительство».

Сначала практика, потом работа в школе, начиная с 5-го курса вуза.

«Мне так понравилось получать обратную реакцию, видеть, как мои ребята осваивают материал, как они хотят учиться!» – делится Анастасия. При этом, несмотря на нагрузку, а это 28 учебных часов, она успевает вести дополнительные занятия с детьми с ОВЗ, преподавать в танцевальном ансамбле и учиться в магистратуре.

Говорит, ни капли не устает. «Получаешь такую энергетику, такую колоссальную отдачу – на все сил хватает. Мы с ребятами доверяем друг другу: «Не готов? Ответишь завтра». И спорим, и ищем ответы на сложные вопросы, и говорим по душам – все вместе», – делится молодой учитель.

Анастасия признается, что хочет стать настоящим наставником для детей, вдохновителем на добрые дела и повлиять на судьбы своих воспитанников.

Отметим, что вопросу подготовки будущих учителей в России в настоящее время уделяется повышенное внимание: работают программы поддержки молодых специалистов и повышения престижа профессии.

Школы Псковской области сегодня нуждаются в квалифицированных кадрах. По данным аналитиков hh.ru, спрос на учителей в регионе вырос за последний год на 12%.