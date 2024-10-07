Ещё 1,3 км сетей построено в Пскове в сентябре по программе социальной догазификации

17:13, 07 октября 2024, ПАИ

В Пскове продолжается реализация программы социальной догазификации частных домов. Как сообщили ПАИ в администрации города, в сентябре построено 1,3 км сетей на улицах Векшинской, Цветочной, Великопольской, Ершовской, Толбинской, Терехово, Шереметьева, переулке Школьном, а также в микрорайоне Ступниково.



В результате смонтировано 10 газопроводов-вводов и выполнено 18 пусков газа.



Напомним, что льготные категории граждан могут получить субсидию на догазификацию. С подробностями можно ознакомиться по ссылке и в комитете по социальной защите Псковской области, телефон 8 (8112) 29-99-98.