Пскович взял золото турнира по армрестлингу в Санкт-Петербурге
Пскович Даниил Воронин стал победителем турнира по армрестлингу среди учащихся общеобразовательных учреждений «Стальная рука», который прошёл в Санкт-Петербурге 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга Псковской области.
Даниил Воронин добился успеха в юношеской весовой категории до 63 килограммов. На турнире он не потерпел ни одного поражения.
«Поздравляем Даниила и желаем дальнейших побед в предстоящих турнирах», – отметили в Федерации армрестлинга Псковской области.
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