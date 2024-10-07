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Спорт

Пскович взял золото турнира по армрестлингу в Санкт-Петербурге

Пскович Даниил Воронин стал победителем турнира по армрестлингу среди учащихся общеобразовательных учреждений «Стальная рука», который прошёл в Санкт-Петербурге 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга Псковской области.

Пскович взял золото турнира по армрестлингу в Санкт-Петербурге. Фото: Федерация армрестлинга Псковской области

Даниил Воронин добился успеха в юношеской весовой категории до 63 килограммов. На турнире он не потерпел ни одного поражения.

«Поздравляем Даниила и желаем дальнейших побед в предстоящих турнирах», – отметили в Федерации армрестлинга Псковской области.

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