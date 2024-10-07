Расписание пригородного поезда Псков – Луга изменится с 21 по 22 октября

18:44, 07 октября 2024, ПАИ

Расписание пригородного поезда № 6508 Псков – Луга изменится с 21 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В эти дни поезд будет отправляться от станции Псков в 17:55. В связи с этим изменится время прибытия и отправления на промежуточных станциях: Любятово – с 18:02 до 18:14, Торошино – с 18:39 до 18:40, Молоди – с 18:55 до 18:56, Новоселье – с 19:10 до 19:11, Лапино – с 19:20 до 19:21, Владимирский Лагерь – с 19:28 до 19:29, Струги Красные – с 19:35 до 19:36, Плюсса – с 19:58 до 19:59, Лямцево – с 20:14 до 20:15, Серебрянка – с 20:28 до 20:29.

Прибытие на станцию Луга запланировано на 20:55.