Капремонт Адворицкого дома культуры завершается в Псковском районе

20:24, 07 октября 2024, ПАИ

Капитальный ремонт Адворицкого дома культуры в Псковском районе подходят к концу. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Работы по капитальному ремонту Адворицкого дома культуры входят в завершающую фазу. Благодаря активности и неравнодушию местных жителей нам удалось сделать больше, чем позволяли условия национального проекта «Культура», в рамках которого Дом культуры получил новую путёвку в жизнь на радость селянам», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подрядчик завершил отделку кровли металлочерепицей, облицевал внутреннюю часть здания огнестойкими панелями гипсокартона. Кроме того, специалисты установили окна, входные двери, заштукатурили внешние фасады.