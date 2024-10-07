Псковские преподаватели стали участниками образовательной программы «Голос поколения»
Представители ПсковГУ принимают участие в образовательной программе «Голос поколения. Преподаватели» в Северо-Западном федеральном округе, которая проходит с 7 по 8 октября на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Программа собрала молодые кадры высшей школы. Это преподаватели социально-гуманитарных дисциплин, оказывающие поддержку подразделениям молодёжной политики и воспитательной деятельности.
ПсковГУ представляют заместитель директора института физико-математических наук и информационных технологий Виктория Фахретдинова, заместитель директора института образования и социальных наук Ирина Панова и заместитель директора института медицины и экспериментальной биологии Ирина Кривуля.
Цель программы – формирование вузовского сообщества держателей смыслов воспитания, поиска актуальных инструментов воспитательной деятельности, включение преподавателей в единую повестку молодёжной политики.
Организаторы – Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи.
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