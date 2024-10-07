Псковские преподаватели стали участниками образовательной программы «Голос поколения»

23:07, 07 октября 2024, ПАИ

Представители ПсковГУ принимают участие в образовательной программе «Голос поколения. Преподаватели» в Северо-Западном федеральном округе, которая проходит с 7 по 8 октября на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Программа собрала молодые кадры высшей школы. Это преподаватели социально-гуманитарных дисциплин, оказывающие поддержку подразделениям молодёжной политики и воспитательной деятельности.

ПсковГУ представляют заместитель директора института физико-математических наук и информационных технологий Виктория Фахретдинова, заместитель директора института образования и социальных наук Ирина Панова и заместитель директора института медицины и экспериментальной биологии Ирина Кривуля.

Цель программы – формирование вузовского сообщества держателей смыслов воспитания, поиска актуальных инструментов воспитательной деятельности, включение преподавателей в единую повестку молодёжной политики.

Организаторы – Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи.