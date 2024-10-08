Минцифры предлагает блокировать анонимные спам-звонки

07:45, 08 октября 2024, ПАИ

Мобильным операторам следует блокировать анонимные спам-звонки, если компании не предоставят им информацию о целях вызова, говорится в проекте федерального закона. Об этом пишет РИА Новости.

«Предлагается обязать абонента — юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также инициатора массовых вызовов информировать оператора о себе, о также о цели вызова. При этом обязательным будет являться отображение таких сведений на экране телефона. Телефонные вызовы, по которым указанные сведения не предоставлены, будут блокироваться операторами связи», — подчеркивается в пояснительной записке.

Как объяснили в пресс-службе ведомства, предоставляемые компаниями данные будут передаваться от одного оператора автоматически, а на телефоне абонента будет отображаться источник звонка. Если юридическое лицо не раскроет необходимую информацию, вызов будут блокировать.

«Абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать», — добавили в Минцифры. Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство, уточнило министерство.

Каждый месяц крупнейшие мобильные операторы блокируют в среднем до 0,5 миллиарда нежелательных звонков, включая те, которые поступают от мошенников. В ведомстве считают, что сервисы, определяющие, кто совершает обзвон, должны стать доступными для всех абонентов на постоянной основе.