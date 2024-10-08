Открытый турнир по ушу прошёл в Псковской области

09:52, 08 октября 2024, ПАИ

Открытый турнир по ушу прошёл в Новоржевском доме детского творчества, сообщает районная газета «Земля новоржевская».

В стартах поучаствовали около 20 спортсменов из Пскова и Новоржева. Все участники справились с поставленными задачами. Педагог дополнительного образования ﻿Татьяна Коваль ﻿отметила, что турнир ﻿стал ﻿отличным ﻿стартом для нового ﻿учебного года.

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