Открытый турнир по ушу прошёл в Псковской области
Открытый турнир по ушу прошёл в Новоржевском доме детского творчества, сообщает районная газета «Земля новоржевская».
В стартах поучаствовали около 20 спортсменов из Пскова и Новоржева. Все участники справились с поставленными задачами. Педагог дополнительного образования Татьяна Коваль отметила, что турнир стал отличным стартом для нового учебного года.
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