46 заявок поступило из Псковской области на конкурс «ТопБЛОГ»

10:33, 08 октября 2024, ПАИ

46 заявок поступило из Псковской области на участие в конкурсе для авторов контента от проекта «ТопБЛОГ» в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Каждый из участников сможет побороться за призовой фонд в 15 миллионов рублей.

Вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» заказчиками направлений конкурса «Спецноминации 2.0» стали президентская академия, Министерство науки и высшего образования России, продюсерский центр «Инсайт Люди», киностудия «Союзмультфильм», Госкорпорация «Росатом», образовательная платформа Skillbox, мультиформатный научно-просветительский проект «Поиск».