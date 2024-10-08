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Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивной аэробике

Псковички, воспитанники спортшколы «Бригантина» выиграли медали всероссийских и региональных соревнований по спортивной аэробике «Золотая осень на Тульской земле». Состязания прошли в Туле с 3 по 5 октября, сообщили ПАИ в спортшколе «Бригантина».

  • Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Бригантина»
  • Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по спортивной аэробике
    Фото: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 20 регионов страны. Псковички Полина Москаленко, Ольга Асланян, Евгения Алексеева, Алина Алексеева и София Будник завоевали бронзу в номинации «Группа» в возрастной группе от 15 до 17 лет. Отметим, что Ольга Асланян выполнила норматив мастера спорта.

В командном зачёте «Бригантина» заняла второе место из 20 команд всероссийских соревнований среди спортсменок 12-14 лет.

Среди девочек 2015 года рождения золото региональных стартов выиграла Виктория Зайцева. Бронза на счету Лилии Моноговой, Ангелины Токаревой, Никиты Толочина, Татьяны Падучих, Алисы Остапенко, Валерии Сухаревой и Валерии Ивановой.

Тренирует спортсменов Юлия Бабич.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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