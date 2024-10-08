Великолукский студент победил на первенстве России по тяжёлой атлетике

11:15, 08 октября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Виктор Власов одержал победу на юниорском первенстве России по тяжёлой атлетике, которое прошло в Краснодарском крае. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

В весе до 55 килограммов студент первого курса великолукского вуза в рывке поднял 93-килограммовую штангу и стал победителем соревнований. В толчке штанги ему удалось завоевать серебро, зафиксировав вес 107 килограммов. Власов уступил победителю всего килограмм в общей сумме.

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