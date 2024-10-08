Подрядчика включили в РНП за срыв поставки спецбелья в Псковский перинатальный центр

11:31, 08 октября 2024, ПАИ

Подрядчика включили в РНП за срыв поставки спецбелья в Псковский клинический перинатальный центр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского УФАС России.

Выигравшее аукцион ООО «КАМИ» должно было поставить наборы белья для операции кесарево сечение на сумму более полумиллиона рублей. Исполнить контракт организация должна была с 24 марта до 31 декабря 2023 года. Однако к 20 октября 2023 года контракт был исполнен только на 30%.

Комиссия Псковского УФАС учитывала значимость предмета закупки, так как из-за того, что ООО «КАМИ» не исполнило обязательства, перинатальный центр не смог обеспечить свою потребность в наборах белья для операции, которые использует медицинский персонал.

Всего же у ООО «КАМИ» было заключено 336 контрактов, восемь из которых находились на исполнении, а еще 64 – прекращены, в том числе из-за одностороннего отказа заказчика. Всего же организация была включена в реестр недобросовестных поставщиков 23 раза.

Псковское УФАС России также включило сведения в отношении ООО «КАМИ» в РНП на два года.