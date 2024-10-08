Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках

12:41, 08 октября 2024, ПАИ

Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 октября в дневное время в Пскове рядом с домом на улице Алмазной сотрудники полиции остановили автомобиль «Фольксваген» для проверки. За рулём находился 34-летний житель Печорского района в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день утром в Великих Луках на улице Дьяконова был задержан 28-летний нетрезвый водитель автомобиля «Лада Приора».

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.