Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках
Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
7 октября в дневное время в Пскове рядом с домом на улице Алмазной сотрудники полиции остановили автомобиль «Фольксваген» для проверки. За рулём находился 34-летний житель Печорского района в состоянии алкогольного опьянения.
В тот же день утром в Великих Луках на улице Дьяконова был задержан 28-летний нетрезвый водитель автомобиля «Лада Приора».
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
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