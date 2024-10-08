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Спорт

Псковичка стала призёром регионального турнира «Дебют» в Санкт-Петербурге

Псковичка Маргарита Соловьёва выиграла серебряную медаль регионального турнира «Дебют» среди девочек 2012-2013 годов рождения. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Псковичка стала призёром регионального турнира «Дебют» в Санкт-Петербурге. Фото: группа «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте»

Также в состязаниях Псков представлял пскович Владимир Таганклычев, которому не хватило двух уколов, чтобы попасть в число призёров соревнований. В итоге спортсмен занял пятое место.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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