«Территория добра» для помощи семьям появится в Опочке

13:16, 08 октября 2024, ПАИ

Реализация проекта «Территория добра» стартовала в Опочке благодаря Росмолодёжи. Об этом ПАИ сообщили в областном отделении Детского фонда.

Администрация Опочецкого района на безвозмездной основе выделила Детскому фонду помещение для оборудования пункта выдачи благотворительной помощи нуждающимся семьям с детьми. Пункт располагается в Опочке на улице Ленина, 17/11. При поддержке волонтёров в этом помещении уже был оборудован пункт выдачи вещевой помощи, а население регулярно получало необходимую поддержку.

«Оказывать и получать помощь в пункте выдачи было неудобно: из оборудования было только несколько вешалок и диван, на котором раскладывались вещи. Поэтому мы решили написать проект, который поможет оборудовать помещение, чтобы в нём было удобно выбирать необходимую помощь», – отметила руководитель проекта «Территория добра», координатор программ Детского фонда Кристина Елецкая.

В рамках проекта установят стеллажи, коробки и ящики для сортировки, хранения и выдачи помощи. Также будет налажен процесс регулярных доставок грузов помощи в Опочецкий район.

Сейчас в пункте выдачи ведётся косметический ремонт. Информацию о проекте можно найти в группе в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/territoryofgoodness.

Проект «Территория добра» продлится до июля 2025 года.