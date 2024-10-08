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Общество

Из-за антибиотиков и бактерий в Россию ограничен ввоз продукции двух белорусских мясокомбинатов и молокозавода

Россельхознадзор временно ограничил ввоз из Белоруссии продукции двух мясокомбинатов и молокозавода, сообщает сайт ведомства.

Служба попросила Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза «изменить статус белорусских предприятий в Реестре предприятий Таможенного союза на «временно ограничено». Это произошло из-за повторного обнаружения на заводе «Велес-Мит» листерии (эта бактерия поражает центральную нервную систему) в говядине, в готовой продукции Глубокского мясокомбината выявлен азитромицин (антибиотик), а в сухом молоке Лунинецкого молочного завода превышено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Продукция предприятий, отгруженная в адрес российских получателей до 8 октября 2024 года включительно, принимается в обычном режиме.

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