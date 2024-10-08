В Куньинском районе перекроют дорогу
Дорогу перекроют в Куньинском районе для работ по замене водопропускной трубы, пишет газета «Пламя».
Сейчас дорожники проводят работы по замене трубы в переулке Мелиораторов в поселке Кунья.
Также муниципальные дорожники восстанавливают повреждённые участки с добавлением нового материала в деревнях Харитоново и Волково.
Кроме того, 9 октября с 9:00 до 17:00 будет закрыт проезд на участке дороги от посёлка Кунья в сторону деревни Клин в связи с производством земляных работ по замене водопропускной трубы, которая находится рядом с домом № 85 на улице Советской в посёлке Кунья.
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