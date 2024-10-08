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26-й традиционный турнир по боксу памяти Евгения Клевцова состоится в Великих Луках

26-й традиционный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры Евгения Клевцова состоится в великолукском спорткомплексе «Стрелец» с 10 по 13 октября. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

26-й традиционный турнир по боксу памяти Евгения Клевцова состоится в Великих Луках. Фото: ПАИ

10 октября в 17:00 стартуют предварительные бои. 12 октября в 12:00 начнутся полуфинальные поединки, а в 13:00 13 октября – финальные встречи.

В соревнованиях примут участие боксёры из Псковской, Тверской, Смоленской, Московской и Ленинградской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких городов Белоруссии. Всего будет разыграно 42 комплекта наград среди участников от 11 до 19 лет и старше.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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