Фольклорный концерт прошёл в Псковской областной клинической больнице
Концерт фольклорного ансамбля «Будимир» прошёл в Псковской областной клинической больнице, сообщается на официальной странице больницы в «ВКонтакте».
На концерт пригласили пациентов и персонал больницы.
Главный врач Евгений Панферов отметил, что музыка может способствовать выздоровлению пациентов, снизить уровень стресса и облегчить физическую боль.
Концерт также транслировался на странице учреждения в «ВКонтакте».
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