Фольклорный концерт прошёл в Псковской областной клинической больнице

16:08, 08 октября 2024, ПАИ

Концерт фольклорного ансамбля «Будимир» прошёл в Псковской областной клинической больнице, сообщается на официальной странице больницы в «ВКонтакте».

На концерт пригласили пациентов и персонал больницы.

Главный врач Евгений Панферов отметил, что музыка может способствовать выздоровлению пациентов, снизить уровень стресса и облегчить физическую боль.

Концерт также транслировался на странице учреждения в «ВКонтакте».