Валерий Зайцев отказался выдавать грибные места в Печорском округе

17:04, 08 октября 2024, ПАИ

«Жить в маленьком городе легче и комфортнее», – считает глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, который переехал несколько лет назад в Печоры из Подмосковья.

«В маленьком городе жить на самом деле легче, это я испытал на себе. Не надо тратить несколько часов на транспорт, не давит бетон. Я вот сейчас несколько раз в году бываю в Москве в коротких командировках – у меня уже внутреннее отторжение. Не понимаю, как я там раньше жил в этих пробках: кругом одни дома, высотки, бетон, кирпич, асфальт», – сказал он в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 8 апреля.

«А здесь, в Печорах, всё рядом. Опять же – грибы. Я столько грибов в своей жизни ещё не собирал, сколько за это лето. И для этого не надо никуда далеко ехать. Но грибные места я вам не скажу», – пошутил глава округа.