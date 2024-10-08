21 и 22 октября изменится расписание пригородного поезда Псков - Луга

17:09, 08 октября 2024, ПАИ

21 и 22 октября изменится расписание пригородного поезда №6508 Псков - Луга, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд будет отправляться от станции Псков в 17:55. Затем стоянки в Любятово 18:02-18:14, Торошино 18:39-18:40, Молодях 18:55-18:56, Новоселье 19:10-19:11, Лапино 19:20-19:21, Владимирском Лагере 19:28-19:29, Стругах Красных 19:35-19:36, Плюссе 19:58-19:59, Лямцево 20:14-20:15, на станции Серебрянка 20:28-20:29.

В Лугу поезд прибудет в 20:55.