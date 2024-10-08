Автомобиль въехал в дорожное ограждение на трассе в Псковском районе

18:27, 08 октября 2024, ПАИ

Водитель не справился с управлением автомобилем и протаранил дорожное ограждение в Псковском районе. ДТП произошло в семи километрах от Пскова по направлению к Острову, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель 1961 года рождения от госпитализации отказался. Помощь ему оказана на месте.

На месте ДТП работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.