Автомобиль въехал в дорожное ограждение на трассе в Псковском районе
Водитель не справился с управлением автомобилем и протаранил дорожное ограждение в Псковском районе. ДТП произошло в семи километрах от Пскова по направлению к Острову, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель 1961 года рождения от госпитализации отказался. Помощь ему оказана на месте.
На месте ДТП работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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