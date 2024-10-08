Что такое повышенная тревожность, так ли ужасны антидепрессанты, есть ли заговор психотерапевтов и волшебные таблетки от головы – в интервью с экспертом

20:51, 08 октября 2024, ПАИ

Существует ли заговор психотерапевтов, кто больше подвержен тревожности, при чём тут ковид и почему люди боятся антидепрессантов, рассказала врач-терапевт Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Бич нашего времени

– У людей заметно проявляется повышенная тревожность.

– Да, это очень часто встречается. Ежедневно на приём приходит от трёх до пяти человек с подобными жалобами, и в ходе сбора анамнеза выясняется, что жалобы беспокоят давно. Симптомы многообразны, но у всех проявляются по-разному. У кого-то это учащённое сердцебиение и дыхание, одышка, приступы удушья, боли в животе, склонность к диарее, особенно перед серьёзными мероприятиями или выступлением на публике. Это могут быть головные боли, длительные головокружения, мигрень, шум в ушах, плаксивость, раздражительность, конфликты в семье, на работе, в учёбе. В результате человек понимает, что пора обращаться за консультацией к специалисту.

– С чего начинается работа с пациентом?

– С направления на сдачу анализов, потому что есть и другие состояния, вызывающие подобные жалобы. В первую очередь нужно исключить органическую патологию. И когда остаётся только тревожное расстройство, начинаем работать над ним.

– Тревожное состояние – это психическое расстройство?

– Да, но заниматься таким состоянием вынуждены специалисты разных профилей. Это могут быть терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, неврологи, потому что к психиатрам люди обращаться боятся. Им кажется, что стоит только озвучить подобные жалобы на консультации в психоневрологическом диспансере – их сразу поставят на учёт, и будут проблемы с получением водительского удостоверения, с трудоустройством. Но на самом деле всё не так, всеобщего заговора среди психотерапевтов и психологов нет. Поэтому можно спокойно обращаться к специалистам, на учёт ставят только с психиатрической патологией. А тревожные, депрессивные, психосоматические проявления к ней не относятся.

– Какие возрастные группы чаще всего подвержены таким расстройствам?

– Девушки и молодые женщины от 20 до 30 лет. Женщины в пять раз чаще страдают подобными расстройствами. Мужчины, может быть, и страдают, но обращаются крайне редко: видимо, особенности мужского характера не позволяют признать подобные проблемы. Мы ведём пациентов старше 18 лет – приходят студенты, зумеры со сложностями на работе и в учёбе, люди с хроническим стрессом. Учитывая современные реалии, таких ситуаций много.

Порой приходят люди старше 40, и выясняется, что жалобы беспокоят их на протяжении пяти-шести лет. Это настолько запущенные ситуации, что простой терапией не справиться, должна быть комплексная, с помощью психологов и психотерапевтов, разбора проблем и решения жизненных сложностей, потому что волшебных таблеток не существует. В любом случае это работа над собой.

– Старшее поколение обращается?

– Гораздо реже. Они считают, что всё нают лучше любого врача, и что никакой депрессии не бывает, всё от безделья, и что им достаточно просто почистить сосуды. Но такого понятия, как почистить сосуды, нет.

– Как давно назрела проблема тревожности?

– Проблема давнишняя, просто сейчас мы стали больше об этом говорить, но многие стесняются признаться, что у них есть такие сложности. А это не хроническое заболевание на всю жизнь. Это временные проблемы, которые нужно решать. Зачастую всё проходит после лечения.

– Правда ли, что ковид вызвал такое состояние у переболевших?

– Да. Много пациентов связывали это с перенесённым ковидом, но как это происходит, пока неясно. Ещё играет роль социальный фактор – негативные новости в СМИ о росте заболеваемости. Людей пугает возможность повторно столкнуться с подобным заболеванием, госпитализацией, потерей работы, и всеобщий фон тревожности населения тоже повышается.

– Бывает такое: человек считает, что он спокоен, а вы видите, что всё нехорошо?

– Да. Визуально это может проявляться чрезмерной двигательной активностью: тревожностью в движениях, подёргиванием рук и ног, заиканием, быстрым разговором, потерей связей в беседе. Это когда человек пытается рассказать об одном, втором, третьем и десятом, теряя суть своих жалоб.

Люди очень часто проходят всех специалистов в поисках какого-либо заболевания, боясь, что у них неизлечимая болезнь. А если разные методы исследования не выявляют патологии, идут к другим в поисках какого-то чудо-обследования. Таким пытаешься объяснить, что уже нечего проверять, нужно работать над другой сферой и повышать уровень серотонина порой нужно.

Антидепрессанты и мифы

– Как пациенты относятся к лекарственным средствам?

– Большинство пугает слово «антидепрессанты». Им сразу кажется, что это только для каких-то серьёзных психических и психиатрических заболеваний и что они «превратятся в овощ».

– А какие ещё мифы есть по поводу антидепрессантов?

– Боятся, что антидепрессанты вызывают зависимость. На самом деле антидепрессанты, с которыми работает большинство докторов, регулируют нейромедиаторный обмен, нормализуют обмен серотонина, норадреналина, дофамина. Их немного – всего шесть-семь. Это средства, опробованные и клинически проверенные в течение длительного времени и с научно доказанной эффективностью. Также научно доказано, что они не вызывают зависимости. Поэтому их можно назначать со спокойной душой.

– А что такое нейромедиаторы?

– Биологически активные вещества, которые регулируют некоторые механизмы в нашем организме. Кто-то считает, что достаточно что-то съесть, выпить, принять БАД, повышающие уровень нейромедиаторов, серотонина, дофамина, но на самом деле действительно безопасные, имеющие клиническую эффективность препараты – это антидепрессанты. Не стоит поддаваться рекламным акциям средств, которые не имеют подобных исследований, они могут вызывать очень нежелательные реакции, чаще всего аллергические.

– То есть их можно принимать длительное время?

– Да, их и нужно так принимать, потому что эффект развивается через несколько месяцев. Многие хотят эффект сразу, но такого нет. Первый можно получить через несколько недель, но достоверно об эффективности судят только через два-три месяца. Одна девушка лишь через полгода сказала мне, что ощущает действие препарата, замечает изменения в определённых сферах жизни. Если раньше она не могла выступать перед большой группой людей, то сейчас это для неё не составляет большой сложности. И если раньше она не могла что-то сказать начальству, то сейчас делает это спокойно.

Препараты не приносят эйфории, счастья, радости, удовольствия. Мы этого не ощущаем, и мозг их не ощущает. Поэтому и доказано, что зависимость антидепрессанты не вызывают. Эффект мягкий, постепенный, незаметный. Они просто возвращают нас обычных.

Отмена препарата тоже мягкая, идёт постепенное уменьшение дозы до полной отмены.

– Почему пожилым людям довольно часто назначают антидепрессанты?

– Если исключена какая-либо патология, то считается, что это дефицит нейромедиаторов. В большинстве случаев помогает терапия. Люди становятся более спокойными. И если раньше любой шум, гам, крик мог их вывести из себя, то с антидепрессантами они весьма терпимы к раздражителям окружающей среды.

Хотя возрастные пациенты, считающие, что у них всё хорошо, говорят, что им не нужны препараты под названием антидепрессанты.

– Для них антидепрессант – это человек в белом халате.

– Да. Они придут, поговорят, расскажут о своих жалобах и признаются, что им стало спокойнее. Поэтому и нужна психотерапия, ведь у терапевта приём ограничен по времени, а психотерапия рассчитана на более длительный период, и можно обсудить всё.

– Некоторые могут заявить: антидепрессантами вы хотите заглушить эмоции!

– Нет, они ничего не глушат, человек остаётся самим собой. Будет менее выражена чрезмерная восприимчивость и менее острые реакции на какие-то раздражители.

– Люди, имевшие опыт приёма определённых лекарств, отмечали увеличение веса. Им хотелось только есть и спать.

– Есть разные препараты, не все повышают чувство голода или сонливость, просто нужно подобрать подходящий. Если препарат подошёл одному, не значит, что он подойдёт и другому. Порой антидепрессанты применяются не только в психосоматике, но и в неврологии. Воспаление тройничного нерва – сильная и острая боль – лечится только ими. Антидепрессанты блокируют нервно-мышечную передачу и чрезмерное восприятие боли.

– Что ещё кроме антидепрессантов может помочь?

– В первую очередь работа с психологом или психотерапевтом. Это комплексный процесс, потому что тревожное состояние, депрессивное расстройство чем-то вызвано. Обычно это хронический стресс, проблемы на работе, в учёбе, личной жизни, так что нужно удалять корень проблемы, а не пытаться решить её приёмом антидепрессантов. Можно принимать препараты годами, а источник хронического тревожного состояния будет под боком. Также помогут физическая активность, различные методы расслабления, массаж, плавание, йога, медитация.

– Алкоголь – это антидепрессант? Ну, чтобы горе залить.

– Нет. Это определённая отдушина, формирующая алкогольную зависимость. Человек чувствует эффект здесь и сейчас, он получает удовольствие, расслабление, забывает о проблемах, которые происходят в его жизни. А наш мозг хочет то, от чего получают удовольствие. Антидепрессанты же как раз не вызывают удовольствия, мозг не ощущает этой взаимосвязи.

Я себя чувствую, но плохо…

– Сколько времени требуется на выздоровление?

– Всё очень индивидуально. Но в идеале лечение тревожного расстройства, когда фиксируется стойкое снижение, занимает в среднем год. Да, это небыстро. Если после отмены препарата симптомы возвращаются, это не синдром отмены, это недостаточный эффект. Значит, терапию нужно продолжать до достижения полной ремиссии.

– А если тревожное состояние не лечить? Вот живёт человек всё время в стрессе и живёт…

– Мягкий вариант – это панические атаки. Чрезмерное чувство страха, беспокойство. Человек боится смерти, боится сойти с ума, потерять над собой контроль, постоянно ждёт какой-то катастрофы. Панические атаки кратковременны, но порой маскируются под другие состояния. Людям кажется, что у них инфаркт, инсульт, они обращаются в стационар, где не выявляют патологии и отправляют на консультацию к специалисту. Но когда всё это накапливается, бывает, что простыми антидепрессантами и комплексной работой с психологом и психотерапевтом проблемы не решить. Поэтому лучше начать лечение на ранних этапах, тем более что на фоне чрезмерной стрессовой ситуации не исключены инсульты и инфаркты.

– Вот у человека всё хорошо, а ему всё равно плохо. Это что?

– Кто-то называет это избалованностью, но медицина говорит: есть люди с низким уровнем нейромедиаторов. Даже если всё хорошо, при низком уровне серотонина у них возникают подобные проблемы. Сразу скажу: сдавать кровь на серотонин не имеет никакого смысла. Если ты не ощущаешь комфорта в повседневной жизни, что-то постоянно гнетёт, испытываешь при этом физическое и нервное истощение, значит, есть то, что нужно исправить.

– Но мы ведь все в той или иной степени «тревожные кабанчики».

– Тревога – защитная реакция организма на любые раздражители окружающей среды. Но если человек не может понять, норма у него или всё-таки патология, нужно прийти на консультацию к доктору. Врач это определит с помощью опросника, тестов, в процессе разговора и сбора жалоб. Не стоит растить тревогу внутри себя. Порой достаточно просто поговорить – и сразу становится спокойнее, не всегда требуются медикаменты.

– Правда ли, что осень и весна – время обострений?

– Да, но чаще осень. После лета, времени отпусков и отдыха нужно вливаться в привычный ритм работы и учёбы, перспектива отдыха очень далёкая. Плюс в коллективах чаще заражаются ОРВИ, что тоже повышает общий тревожный фон.

– Как понять, что степень тревожности слишком высока и нужно идти к врачу?

– Обычно это тахикардия, неожиданные приступы учащённого сердцебиения. Также нужно обратить внимание на приступы затруднённого дыхания, боли в груди и животе, потливость, чувство жара, жжения на коже лица и шеи, подёргивания в различных частях тела, длительные головокружения. Если патологий не нашлось, нужно задуматься, что причина кроется в другом. Просто будьте внимательнее к своему состоянию. Если понимаете, что что-то не так, вам некомфортно, не надо терпеть, обсудите всё с врачом. И со спокойной душой уйдёте либо отдыхать, либо принимать препараты.

– Как предотвратить тревожное расстройство?

– Не шерстите ленты с негативными новостями, дозируйте подобную информацию. Да, надо быть в курсе событий, но относиться к этому более поверхностно, не накручивать себя. Потому что при тревожном расстройстве мы склонны преувеличивать отрицательный исход событий. И больше физической активности. Если понимаете, что вам нехорошо, лучше встаньте и займитесь делом, даже той же самой уборкой в доме. Сходите в зал на йогу, просто пойдите в кино. Отвлеките мозг.