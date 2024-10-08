В Псковской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений

23:18, 08 октября 2024, ПАИ

В Псковской области с 26 августа по 7 октября 2024 года проходил региональный этап Всероссийского конкурса сочинений – ВКС-2024. На конкурс было представлено около 40 работ в пяти возрастных категориях. В состав жюри вошли педагоги, учёные, преподаватели. Они оценили работы ребят и выявили победителей, сообщили ПАИ организаторы.

Списки победителей – по ссылке (https://vk.com/public222031064?w=wall-222031064_59).

Работы победителей в каждой возрастной категории направлены в Москву для участия в федеральном этапе конкурса. Награждение победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений традиционно состоится в Пскове в День словаря.

Организатором мероприятия выступил комитет по образованию Псковской области, оператором – ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования».