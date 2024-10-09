Судить о предстоящей погоде советует сегодня народный календарь

07:19, 09 октября 2024, ПАИ

Память Иоанна Богослова – одного из двенадцати апостолов отмечается сегодня, 9 октября, пишет calend.ru.

В этот день на Руси следили за погодой. Считалось, что если сегодня выпал снег, то зима наступит на Михайлов день. В народе говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. Считалось также, что если листья с деревьев опадают не чисто, то будут морозы.

Кроме того, люди говорили, что выпавший днем снег долго не продержится, а настоящий снег ложится именно ночью. Если в этот день шел снег с дождем, то в январе ждали три сильные оттепели, а теплый и солнечный день предвещал дождливый и холодный июнь следующим летом.