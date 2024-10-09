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Спорт

Лапту планируют развивать в России

Забытые виды спорта планируют начать развивать в России. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев, пишут «Известия».

Лапту планируют развивать в России. Фото: газета «Красный маяк»

Он отметил, что это один из способов вовлечения населения в занятие спортом. Таким образом, планируется привлечь к занятию спортом 70% россиян.

«Вот я сейчас на призы министра провел первый в истории детско-юношеский турнир прямо на базе Минспорта. Дети из восьми регионов играют в русскую лапту. Никто ни сном ни духом вообще о ней ничего не знал. А это наш русский вид спорта», – пояснил он.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что этот вид спорта очень зрелищный, интересный, азартный и безопасный. В этой игре проявляется тактическое мышление, командный дух и индивидуальное мастерство. «Интеллект очень важен. Будем лапту развивать», – пообещал министр.

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