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Происшествия

Житель Псковской области вслед за матерью чуть не совершил госизмену ради службы в ВСУ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли попытку сотрудничества жителя Дновского района с сотрудниками украинской разведки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В 2023 году мужчина сам связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Однако настоящей целью «гумпроекта» является вербовка россиян для совершения диверсионно-террористических актов, а также сбор информации военного характера. Установлено, что мужчина выразил готовность перейти на строну ВСУ в случае своего командирования в зону проведения специальной военной операции, то есть планировал совершить преступление по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Однако фактический переход на сторону ВСУ он не осуществил.

Региональное Управление ФСБ России объявило жителю Дновского района официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Кроме того выяснилось, что об украинском общественном гуманитарном проекте мужчина узнал от своей матери. Ранее ей также было объявлено аналогичное официальное предостережение из-за ее намерений оказать финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

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